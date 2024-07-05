Онколог рассказал, какие продукты нужно вычеркнуть из рациона, чтобы не спровоцировать рак кишечника

В толстой или прямой кишке может возникнуть колоректальный рак, который часто обнаруживают по таким симптомам, как изменения в привычках кишечника, кровь в стуле и дискомфорт в животе. В связи с этим рекомендуется избегать или ограничивать употребление фаст-фуда, сладостей и других продуктов, чтобы не увеличить риски развития рака. Об этом сообщил старший онколог из Дели Рахул Мадан, назвав восемь видов продуктов, которые могут спровоцировать рак кишечника.