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Онколог рассказал, какие продукты нужно вычеркнуть из рациона, чтобы не спровоцировать рак кишечника

В толстой или прямой кишке может возникнуть колоректальный рак, который часто обнаруживают по таким симптомам, как изменения в привычках кишечника, кровь в стуле и дискомфорт в животе. В связи с этим рекомендуется избегать или ограничивать употребление фаст-фуда, сладостей и других продуктов, чтобы не увеличить риски развития рака. Об этом сообщил старший онколог из Дели Рахул Мадан, назвав восемь видов продуктов, которые могут спровоцировать рак кишечника.

Рекомендуется избегать или ограничивать употребление красного мяса, сладостей и некоторых других продуктов, чтобы не увеличить риски развития рака.

В толстой или прямой кишке может возникнуть колоректальный рак, который часто обнаруживают по таким симптомам, как изменения в привычках кишечника, кровь в стуле и дискомфорт в животе. В связи с этим рекомендуется избегать или ограничивать употребление фаст-фуда, сладостей и других продуктов, чтобы не увеличить риски развития рака. Об этом сообщил старший онколог из Дели Рахул Мадан, назвав восемь видов продуктов, которые могут спровоцировать рак кишечника.

Красное и переработанное мясо

Красное мясо, например, говядина, и переработанное мясо (бекон или колбаса) содержат соединения, которые могут способствовать развитию воспаления в кишечнике. Это потенциально увеличивает риск колоректального рака, заявил Мадан в материале Moneycontrol.

Жареные блюда и фаст-фуд

Стоит избегать продуктов с высоким содержанием жира, обжаренных в большом количестве масла, которые часто встречаются в ресторанах быстрого питания. Такие продукты могут привести к хроническому воспалению в пищеварительном тракте.

Рафинированное зерно

Белый хлеб и выпечка, приготовленные из рафинированного зерна, могут вызвать быстрые скачки уровня сахара в крови. Это способствует созданию среды, поддерживающей рост раковых клеток в кишечнике.

Сладости и сладкие напитки

Газированные напитки, подслащенные соки и любые напитки с высоким содержанием сахара, а также всеми любимые сладости следует убрать из рациона. Они способствуют как увеличению веса, так и воспалению.

Алкоголь

Алкоголь вреден для любых органов человека. Чрезмерное его употребление может нарушить баланс кишечных бактерий, привести к повреждению клеток и повышению вероятности развития рака кишечника.

Продукты с высокой степенью переработки

Подобные продукты содержат консерванты, искусственные ингредиенты и много соли. Они могут нарушить здоровье пищеварительной системы.

Продукты с высоким содержанием натрия

Не стоит регулярно употреблять консервированные супы, закуски с высоким содержанием соли и другие обработанные пищевые продукты. Они также увеличивают риск развития рака кишечника.

Жирные молочные продукты

Цельное молоко, сыр и любые молочные продукты с высоким содержанием насыщенных жиров повышают уровень холестерина. При употреблении этих продуктов в большом количестве увеличивается риск развития колоректального рака.

Ранее директор отделения гепатобилиарной панкреатической гастроинтестинальной онкологии в Институте онкологии имени Нанавати Макса Ганеш Нагараджан рассказал о шести симптомах, которые говорят о раке желудка. О развитии этого вида онкологии могут свидетельствовать потеря аппетита и веса, слабость и боль в желудке. Также стоит обратить внимание на чувство дискомфорта или боль в верхней части живота после еды и позывы к рвоте.