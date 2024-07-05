В Казахстане установят 285 новых сейсмостанций и отремонтируют 70 имеющихся

Так, будет разработано 15 карт сейсморайонирования, что позволит прогнозировать 70% очагов землетрясений в сейсмоопасных регионах страны. Они также станут основой для проведения паспортизации зданий и сооружений на этих территориях и разработки новых строительных норм.