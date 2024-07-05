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В Казахстане установят 285 новых сейсмостанций и отремонтируют 70 имеющихся

АЛМАТЫ, 5 июл — Sputnik. В Казахстане принят комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024−2028 годы, по которому в стране установят 285 новых сейсмостанций и отремонтируют 70 имеющихся. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает пресс-служба правительства.

Источник: Sputnik.kz

«Документ предусматривает реализацию широкого круга мер по укреплению сейсмологической безопасности страны. В их числе значительное усиление мониторинга, обеспечение сейсмостойкости зданий и сооружений, внедрение новых цифровых технологий, повышение уровня подготовки кадров и т. д.».

говорится в сообщении.

Так, будет разработано 15 карт сейсморайонирования, что позволит прогнозировать 70% очагов землетрясений в сейсмоопасных регионах страны. Они также станут основой для проведения паспортизации зданий и сооружений на этих территориях и разработки новых строительных норм.

Паспортизация даст возможность выявить наиболее уязвимые строительные объекты, по отношению к которым будут в первую очередь применены меры по снижению сейсмического риска эксплуатации. Среди них: сейсмоусиление, защита или вынос ценного оборудования, изменение назначения и др.

Наряду с этим предусматривается установка 285 сейсмических станций, а также ремонт и оснащение имеющихся 70 станций. Это позволит производить качественный прогноз сейсмоопасности в Алматинской области и иных подверженных риску регионах страны. В свою очередь, будут оперативно приниматься необходимые меры реагирования.

Кроме того, планируется усилить контроль за строительством и функционированием зданий, улучшить методы мониторинга, обеспечить специалистов в сфере сейсмологии современным оборудованием и техническими средствами.

«В целом в результате реализации Комплексного плана должен существенно повыситься уровень защищенности граждан, сооружений и инфраструктуры на сейсмоопасных территориях. Также будет усовершенствована система реагирования со стороны госорганов и профильных организаций при возникновении землетрясения», — заявили в кабмине.

Отмечается, что сейсмические районы занимают порядка 40% от общей площади республики. Высокий потенциал сейсмической опасности в Алматы и Шымкенте, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Жетысуской областях.