Невролог дала советы тем, кто работает на улице в жару

«Минимум один-два стакана в час, носить светлый головной убор, по возможности с широкими полями, и использовать средства защиты от солнца. По меньшей мере два-три часа в день нужно проводить в прохладе. Одежду лучше выбирать светлых цветов, свободную, из легких, дышащих тканей. Можно слегка ее увлажнять», — заключила невролог.