Невролог дала советы тем, кто работает на улице в жару

При работе в жаркое время на улице необходимо периодически заходить в холод, чтобы не перегреться. Об этом в интервью «Известиям» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.
«Если температура выше +32 градусов, работать на улице становится опасно. Желательно перенести работы на утро или вечер, а если это невозможно, то делать частые перерывы: каждые полчаса проводить по 10 минут в прохладном помещении», — пояснила специалист.
Кроме того, нужно избегать интенсивных нагрузок, на улице держаться в тени, регулярно пить обычную или минеральную воду.
«Минимум один-два стакана в час, носить светлый головной убор, по возможности с широкими полями, и использовать средства защиты от солнца. По меньшей мере два-три часа в день нужно проводить в прохладе. Одежду лучше выбирать светлых цветов, свободную, из легких, дышащих тканей. Можно слегка ее увлажнять», — заключила невролог.
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