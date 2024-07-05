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В Челябинске сняли ограничения на улице Лесопарковой

Аварийные работы завершили оперативно.

В Челябинске сняли ограничения на улице Лесопарковой, которые вводили из-за аварии на сетях. Ремонт завершён, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорожное полотно на участке восстановили, движение транспорта уже запущено.

Напомним, речь идёт об отрезке от улицы Сони Кривой до Витебской. Из-за аварийных работ на сетях водоснабжения 4 июля здесь перекрыли дорогу для транспорта. Сообщалось, что изменится и маршрут автобуса № 2 — он должен был следовать без заезда на ЮУрГУ. Ограничения собирались снять 9 июля, однако работы удалось завершить значительно раньше.