Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье ушла из жизни 101-летняя ветеран ВОВ Александра Старцева

Она была военной медсестрой.

Источник: Администрация Александровского округа

Ветеран Великой Отечественной войны Александра Старцева ушла из жизни 4 июля в возрасте 101 года, сообщили в администрации Александровского округа.

«Вся жизнь Александры Ивановны была посвящена служению людям. Она с малых лет мечтала стать медиком. Окончив в 1940 году школу, девушка поступила в фельдшерско-акушерскую школу города Бузулук Оренбургской области. А спустя год началась Великая Отечественная война», -рассказали власти Александровского округа.

Осенью 1942 года молодой женщине пришла повестка из военкомата. Её отправили в эвакогоспиталь Орска. Позже она служила в госпиталях Одессы. День Победы медсестра встретила в Румынии.

Почти всю свою дальнейшую жизнь ветеран работала в больнице Александровска.

«Татьяна Ивановна через всю свою жизнь пронесла глубокую преданность родному Отечеству. Она была примером самоотверженности и трудолюбия. Приносим искренние соболезнования её родным и близким», — говорится в сообщении местных властей.

О дате похорон ветерана в администрации Александровского округа обещают сообщить дополнительно.