В Прикамье ушла из жизни 101-летняя ветеран ВОВ Александра Старцева

Ветеран Великой Отечественной войны Александра Старцева ушла из жизни 4 июля в возрасте 101 года, сообщили в администрации Александровского округа.
«Вся жизнь Александры Ивановны была посвящена служению людям. Она с малых лет мечтала стать медиком. Окончив в 1940 году школу, девушка поступила в фельдшерско-акушерскую школу города Бузулук Оренбургской области. А спустя год началась Великая Отечественная война», -рассказали власти Александровского округа.
Осенью 1942 года молодой женщине пришла повестка из военкомата. Её отправили в эвакогоспиталь Орска. Позже она служила в госпиталях Одессы. День Победы медсестра встретила в Румынии.
Почти всю свою дальнейшую жизнь ветеран работала в больнице Александровска.
«Татьяна Ивановна через всю свою жизнь пронесла глубокую преданность родному Отечеству. Она была примером самоотверженности и трудолюбия. Приносим искренние соболезнования её родным и близким», — говорится в сообщении местных властей.
О дате похорон ветерана в администрации Александровского округа обещают сообщить дополнительно.