В Прикамье ушла из жизни 101-летняя ветеран ВОВ Александра Старцева

«Вся жизнь Александры Ивановны была посвящена служению людям. Она с малых лет мечтала стать медиком. Окончив в 1940 году школу, девушка поступила в фельдшерско-акушерскую школу города Бузулук Оренбургской области. А спустя год началась Великая Отечественная война», -рассказали власти Александровского округа.