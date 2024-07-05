Жара вернется: в первые выходные июля в Красноярске ожидается до +29

В первые выходные июля в Красноярск вернется жара. По данным портала GISMETEO, в грядущее воскресенье воздух прогреется почти до +30 градусов. Рассказываем о погоде в Красноярске на
Погода в Красноярске 6 июля
Завтра, 6 июля, в краевом центре столбик термометра поднимется до отметки +27. Будет пасмурно, однако осадков синоптики не прогнозируют. Ветер слабый — до двух метров в секунду. Ночью ожидается до +18 градусов.
Погода в Красноярске 7 июля
В воскресенье нас ждет жара: днем воздух прогреется до +29, снова пасмурно и без осадков. Порывы ветра достигнут трех метров в секунду. Ночью — до +19.
Как же пережить жару в городе? Мы собрали пять рабочих способов — от обычных горожан. Простые и доступные лайфхаки — в материале «Комсомольской правды — Красноярск».
Напомним, что ранее жителям региона рассказали, как защитить себя и свой дом от комаров.