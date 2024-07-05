Стало известно, на сколько кузбасские вузы подняли цены в 2024/2025 году

В медицинском университете цены выросли на 5−8%, в КемГУ — на 2−4%, в СибГИУ — на 4−5%. Но больше всего стоимость увеличилась в кемеровском филиале РГИСИ: выучиться платно на режиссёра или на актёра стоит дороже всего в Кузбассе — 298 тыс. руб. в год, и сумма эта в сравнении с прошлогодней выросла на 26%.