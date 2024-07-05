Косуля приплыла по морю на остров Русский

На остров Русский по морю приплыла косуля. Животное заметили очевидцы в районе мыса Экипажного и помогли ему выбраться из воды, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Shkota News. Неравнодушные приморцы отнесли животное ближе к лесу, куда оно и убежало.
Сегодня в клуб прямо из моря, прямо на пляж проката, приплыла косуля. Её встретила Оля и спасла от обалдевшего Рыжего", — сообщили сотрудники проката каяков и сапов в районе Порохового погреба.
В социальных сетях новость сразу стала обсуждаемой.
«Я когда ходила этой весной на Мыс Тобизина, тоже в лесу встретила двух косуль. Но там были взрослые косули. А тут ещё детёныш. Косуля с русского. Там их много. Сам встречал раз 8 или 9. Один раз было 6 голов стадо. Гоняют по острову чаще всего в стороне от бухты Новик и людей. Косули плывут с Аскольда, там целые стада. Они через Амурский зимой пешком ходят до Владика», — делятся впечатлениями местные жители.
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