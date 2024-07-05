Косуля приплыла по морю на остров Русский

«Я когда ходила этой весной на Мыс Тобизина, тоже в лесу встретила двух косуль. Но там были взрослые косули. А тут ещё детёныш. Косуля с русского. Там их много. Сам встречал раз 8 или 9. Один раз было 6 голов стадо. Гоняют по острову чаще всего в стороне от бухты Новик и людей. Косули плывут с Аскольда, там целые стада. Они через Амурский зимой пешком ходят до Владика», — делятся впечатлениями местные жители.