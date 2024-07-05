В Перми к месту фестиваля «Крылья Пармы 2024» запустят бесплатные автобусы

По сообщению в соцсетях организаторов фестиваля «Крылья Пармы 2024», автобусы будут отправляться от парковки ТРЦ «Планета» на ш. Космонавтов, 162Б в Перми с 11:00 до 16:30 каждые 10 мин. Гости фестиваля смогут их найти у подъезда № 2 на парковочных местах № 25 и № 26.