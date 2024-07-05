В Перми к месту фестиваля «Крылья Пармы 2024» запустят бесплатные автобусы

В Перми 13 июля пройдет авиационный фестиваль «Крылья Пармы 2024». К месту проведения фестиваля в течение дня запустят бесплатные рейсы автобусов. На аэродром «Фролово» они будут курсировать без промежуточных остановок.
По сообщению в соцсетях организаторов фестиваля «Крылья Пармы 2024», автобусы будут отправляться от парковки ТРЦ «Планета» на ш. Космонавтов, 162Б в Перми с 11:00 до 16:30 каждые 10 мин. Гости фестиваля смогут их найти у подъезда № 2 на парковочных местах № 25 и № 26.
В обратном направлении с аэродрома «Фролово» до ТРЦ «Планета» автобусы начнут курсировать с 12:00 до 19:30.
Информацию о схеме проезда на личном автомобиле к месту проведения фестиваль организаторы сообщат позднее.
Ежегодный авиационный фестиваль «Крылья Пармы» пройдет 13 июля с 13:00 до 18:00 на аэродроме «Фролово». Свое мастерство продемонстрирует авиационная группа высшего пилотажа ВВС РФ России «Стрижи». (0+).