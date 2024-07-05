В МЧС назвали небезопасные водоемы Красноярского края

Также рискованными в министерстве назвали реку Ангара в Богучанском и Мотыгинском районах, реку Чулым в Назаровском районе, реку Туба в Курагинском районе, Подкаменную и Нижнюю Тунгуску в Эвенкийском районе и озеро Большое в Шарыповском муниципальном округе.