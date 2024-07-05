В МЧС назвали небезопасные водоемы Красноярского края

По данным ведомства, опаснее всего купаться в необорудованных местах на реке Енисей в Красноярске, Балахтинском, Енисейском, Краснотуранском, Новоселовском, Туруханском и Таймырском районах.
Также рискованными в министерстве назвали реку Ангара в Богучанском и Мотыгинском районах, реку Чулым в Назаровском районе, реку Туба в Курагинском районе, Подкаменную и Нижнюю Тунгуску в Эвенкийском районе и озеро Большое в Шарыповском муниципальном округе.
По сообщениям МЧС и спасателей, случаи гибели на водоемах этим летом нередки. 4 июля в реке Чулым нашли тело 11-летнего жителя Ачинска, а 5 июля на Богучанском водохранилище утонул 28-летний мужчина.