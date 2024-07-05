Бузова случайно раскрыла имя своего нового поклонника

Ольга Бузова была удивлена роскошным букетом.
Певица Ольга Бузова случайно раскрыло имя своего нового поклонника, хвастаясь подаренным букетом. В своих соцсетях она опубликовала видео с цветами, засветив записку от Дмитрия.
«От Дмитрия с любовью», — говорится в записке, которая была в цветах. Сама Бузова была в шоке от подаренного букета с красными розами, назвав его шикарным. Она, находясь в Колумбии, была удивлена, что мужчина отправил цветы «на другой конец Земли». Видео с букетом Бузова разместила на своей странице в Instagram (запрещена в РФ, соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).
Бузова не говорила, что сейчас с кем-то встречается. При этом она не раз отмечала, что желает завести семью и детей. В июне, приехав в Турцию, артистка заявила, что в скором времени станет мамой, пишет Pravda.ru.
Замужем певица была только один раз. В 2016 году состоялась свадьба с футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара разошлась, как утверждает Бузова, из-за постоянных измен спортсмена.