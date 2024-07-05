Бузова случайно раскрыла имя своего нового поклонника

«От Дмитрия с любовью», — говорится в записке, которая была в цветах. Сама Бузова была в шоке от подаренного букета с красными розами, назвав его шикарным. Она, находясь в Колумбии, была удивлена, что мужчина отправил цветы «на другой конец Земли». Видео с букетом Бузова разместила на своей странице в Instagram (запрещена в РФ, соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).