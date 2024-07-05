Шишкова посмеялась в ответ на вопрос о «разлучнице Решетовой»

Ранее Анастасию Решетову обвиняли в разводе модели Алены Шишковой и певца Тимати. В интервью Шишкова не уличила Решетову в своем разрыве с Тимати. Однако она указывала на то, что их свидания начались в период ее беременности дочерью Алисой. Анастасия Решетова также заявляла, что ее отношения с рэпером начались спустя четыре месяца после рождения девочки, в тот момент родители ребенка уже не были вместе.