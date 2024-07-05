Строительство крытого футбольного стадиона обсудили в Иркутске

Вопросы по строительству крытого футбольного стадиона обсудили в правительстве Иркутской области. Спортобъект планируют разместить у развязки Академического моста. В связи с этим возникло немало вопросов, как это скажется на транспортной обстановке для жителей микрорайона и состоянии водоохранной зоны. Об этом сообщает «Байкал24» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
— Нужно вместе с мэрией, министерствами, инвестором и другими организациями оценить все риски. Мы не должны идти против мнения людей, необходимо искать компромисс, — отметил зампредседателя областного правительства Георгий Кузьмин.
Работы пока еще не начались. Для начала нужно разработать проект. Планируется, что на новом спортобъекте появятся трибуны на три тысячи мест, гостиница для спортсменов, кафе, рестораны и конечно футбольное поле. Также прежде чем перейти к масштабному строительству, нужно дождаться решения ряда экспертиз.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье в зданиях школ перед началом нового учебного года проходит капитальный ремонт. Все образовательные учреждения должны быть полностью готовы к 15 августа.