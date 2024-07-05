Строительство крытого футбольного стадиона обсудили в Иркутске

Работы пока еще не начались. Для начала нужно разработать проект. Планируется, что на новом спортобъекте появятся трибуны на три тысячи мест, гостиница для спортсменов, кафе, рестораны и конечно футбольное поле. Также прежде чем перейти к масштабному строительству, нужно дождаться решения ряда экспертиз.