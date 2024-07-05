Мэр Иркутска проверил ремонт дорог в Ленинском округе

В этом году приведут в порядок 26 участков во всех районах города, из них в Ленинском округе — четыре. Мэр Руслан Болотов проверил, как идут работы.
На объездной микрорайона Ново-Ленино обновят промежуток от границы Иркутска до 18-го Советского переулка. Подрядчик заасфальтирует 38 тысяч квадратных метров пешеходных зон и проезжей части, которая будет расширена.
«Уложен нижний слой покрытия по направлению в Иркутск. Приступили к фрезеровке полос в обратную сторону. Уже на 90% готовы тротуары. В ближайшее время состоится замена осветительных приборов. Создадим островки безопасности, перенесем развороты, которые теперь будут удобными и поспособствуют пропуску большего трафика», — прокомментировал начальник участка Павел Луков.
Вторым объектом, который посетил глава города, стала улица-дублер Розы Люксембург - Малая Роза. Ее обновляют на участке от 15-го Советского переулка до 21-го Советского переулка. Ремонт начался в апреле. Общий объем выполненных работ составляет 42%, сообщает пресс-служба городской администрации. Сейчас здесь устанавливают бордюры, обустраивают основание тротуара, демонтируют существующее покрытие проезжей части, укладывают выравнивающий слой. Будет создано свыше 100 дополнительных парковочных мест.
На объекте запланирована высотная регулировка 37 люков. Осуществляется подготовка к укладке верхнего слоя асфальта. После этого начнется установка дорожных знаков, пешеходных ограждений, нанесение разметки, монтаж современного освещения, озеленение.
«Проекты важные. Эти участки очень давно волновали гостей и жителей Иркутска. Отмечу, что подрядчики набрали хороший темп, поручил его не снижать, а также обращать внимание на мнения горожан. Рабочие уже учли много предложений, чтобы сделать объекты удобными, — прокомментировал мэр Руслан Болотов. — Всего в текущем сезоне в областном центре будет обновлено свыше 25 километров дорог».
«В Ленинском округе идет большой ремонт. Это отрадно видеть, потому что нас, заводчан, волнуют проезды к основному месту работы, — отметил главный строитель Иркутского авиационного завода Артур Бектемиров. — Безусловно, нужно решать проблемы и с нехваткой мест для личного транспорта сотрудников предприятия. Радует, что при поддержке мэрии эта деятельность уже активно ведется: к юбилею завода планируется обустроить две парковки».
«Сегодня в рамках комплексного развития дорог в областном центре сетевые компании, как и все подрядные организации города, активно участвуют в этой работе. Так, “Иркут” работает на Ленинградской. Мы перекладываем там магистральные трубопроводы, чтобы в будущем на территории бесперебойно работала коммунальная инфраструктура. Будем продолжать улучшать качество жизни в Ленинском округе», — резюмировал директор организации Павел Кудеев.