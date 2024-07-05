Мэр Иркутска проверил ремонт дорог в Ленинском округе

«Проекты важные. Эти участки очень давно волновали гостей и жителей Иркутска. Отмечу, что подрядчики набрали хороший темп, поручил его не снижать, а также обращать внимание на мнения горожан. Рабочие уже учли много предложений, чтобы сделать объекты удобными, — прокомментировал мэр Руслан Болотов. — Всего в текущем сезоне в областном центре будет обновлено свыше 25 километров дорог».