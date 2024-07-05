Крупнейший детский сад с бассейном строят в Хабаровске

Мэр Хабаровска осмотрел строительство детского сада в микрорайоне «Вершины» на 320 мест. Учреждение будет оснащено современным оборудованием. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В дошкольном заведении будут предусмотрены собственные игровые и физкультурные площадки, кабинеты для психолога и логопеда, а также комната для проведения психолого-педагогической коррекции. Дополнительно в детском саду будет размещен бассейн.
«Сегодня инспектирую строительную площадку, где строится крупнейший детский сад Хабаровска. В нем будет 17 групп. Строительство проходит в соответствии с графиком. Даны поручения, чтобы к началу отопительного сезона объект был закрыт контуром и все коммунальные сети были подключены. Зимой начнется внутренняя отделка», — рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Кроме того, в микрорайоне Ореховая сопка планируется строительство крупной школы и дороги.