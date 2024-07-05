Крупнейший детский сад с бассейном строят в Хабаровске

«Сегодня инспектирую строительную площадку, где строится крупнейший детский сад Хабаровска. В нем будет 17 групп. Строительство проходит в соответствии с графиком. Даны поручения, чтобы к началу отопительного сезона объект был закрыт контуром и все коммунальные сети были подключены. Зимой начнется внутренняя отделка», — рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.