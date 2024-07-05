Суд приостановил строительство ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша в Омске

Советский районный суд признал незаконным строительство ЖК «Мирапорт» на улице Пригородной. Разрешение на строительство многоквартирного дома, выданное департаментом архитектуры и градостроительства, было признано недействительным. Ранее иск с такими требованиями подала прокуратура.
Решение суда должны исполнить приставы. Они опечатают стройплощадку до рассмотрения гражданского дела и вступление решения суда первой инстанции в законную силу.
«В порядке обеспечения иска суд наложил запрет на строительство данного многоэтажного дома до рассмотрения гражданского дела по существу и вступления решения суда первой инстанции в законную силу», — сообщили в ведомстве.
Строительство ЖК «Мирапорт» ведется на месте причала на берегу Иртыша, находящегося в федеральной собственности. Сооружение было незаконно демонтировал. При этом проектная декларация не предусматривала работ по демонтажу. Ранее прокуратура внесла представление застройщику с требованием приостановить строительство, однако в добровольном порядке он этого не сделал. По решению Арбитражного суда земельный участок был возвращен в государственную собственность.