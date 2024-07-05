Суд приостановил строительство ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша в Омске

Строительство ЖК «Мирапорт» ведется на месте причала на берегу Иртыша, находящегося в федеральной собственности. Сооружение было незаконно демонтировал. При этом проектная декларация не предусматривала работ по демонтажу. Ранее прокуратура внесла представление застройщику с требованием приостановить строительство, однако в добровольном порядке он этого не сделал. По решению Арбитражного суда земельный участок был возвращен в государственную собственность.