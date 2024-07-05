В Иркутске создадут экспозицию соломенных скульптур

Экспозицию создадут в рамках масштабного семейного фестиваля культуры «Энергия+», который состоится с 12 по 14 июля на набережной Ангары. Организатором выступает компания Эн+ при поддержке администрации города.
Над произведениями искусства в течение восьми дней будут трудиться мастера из разных городов России: Омска, Перми, Краснокамска, Иркутска, Шелехова, Красноярска, Екатеринбурга, Свирска и поселка Утулик. Они представят зрителю 10 масштабных соломенных композиций. Разработка каждой велась творческими командами при использовании искусственного интеллекта. В вечернее время фигуры украсит индивидуальная подсветка, что сделает площадку притягательной даже ночью, отмечает пресс-служба мэрии.
Для изготовления фигур потребуется 4 тонны соломы, 300 км веревки и 2 миллиона скоб.
«Приветствую всех участников мероприятия! Хочу пожелать хорошего настроения в любую погоду. На этой площадке собираются единомышленники, много зрителей приходит получить удовольствие, наблюдая за процессом создания скульптур. Это очень важное и знаковое мероприятие для нашего города. Иркутяне и гости столицы Прибайкалья в течение лета будут приходить сюда любоваться вашими творениями», — обратилась к присутствующим советник мэра Иркутска Инга Корочкина.
«По нашему приглашению лучшие художники страны приехали в Иркутск, чтобы воплотить свои идеи из прекрасного природного материала — соломы. Годом ранее иркутяне впервые увидели подобный формат и полюбили его. Арт-объекты посмотрели и оценили более 100 тысяч горожан и туристов. Приглашаем всех понаблюдать за процессом создания скульптур и зарядиться энергией творчества. Возможно, в этих соломенных историях вы встретите любимого персонажа», — отметила директор департамента по связям с общественностью Эн+ Иркутской области Ольга Берсенева.
В рамках мероприятия 6 и 7 июля с 14:00 до 16:00 для детей пройдут мастер-классы по изготовлению соломенной куклы.
«Мы с коллегами собрались здесь из разных точек России, чтобы заниматься любимым делом — скульптурой и искусством. В этом году я решил создать мудрого человекоподобного зайчика из соломы. Это теплый материал, результаты получаются такими же за счет пшеничного оттенка. В том году я впервые с ним работал. Сложность в том, что нужно сначала изготовить каркас, а потом придумать, как закрепить на него солому. Я видел, что людям понравилось то, что мы сделали. Это что-то необычное, новое и интересное», — рассказал победитель прошлого года Алексей Васюков.
Награждение авторов самых ярких и интересных персонажей состоится 12 июля в рамках торжественного открытия фестиваля «Энергия+». Для того чтобы любой посетитель смог оценить задумки скульпторов, организаторы предусмотрели народное голосование. Рядом с каждой скульптурой разместят QR-код и инструкцию.