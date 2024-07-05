В Иркутске создадут экспозицию соломенных скульптур

«Мы с коллегами собрались здесь из разных точек России, чтобы заниматься любимым делом — скульптурой и искусством. В этом году я решил создать мудрого человекоподобного зайчика из соломы. Это теплый материал, результаты получаются такими же за счет пшеничного оттенка. В том году я впервые с ним работал. Сложность в том, что нужно сначала изготовить каркас, а потом придумать, как закрепить на него солому. Я видел, что людям понравилось то, что мы сделали. Это что-то необычное, новое и интересное», — рассказал победитель прошлого года Алексей Васюков.