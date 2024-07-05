Под Омском снесли бетонную дорогу на побережье Иртыша

Как рассказали в пятницу, 5 июля 2024 года, в пресс-службе ГУФССП по Омской области, в суд с иском к индивидуальному предпринимателю об освобождении земельного участка обратились представители администрации Красноярского сельского поселения.
"Ранее женщина заключила договор аренды на земельный участок, расположенный в Красноярском сельском поселении Омского района Омской области, на котором планировала осуществлять коммерческую деятельность, установив забор и уложив бетонные плиты для обустройства дороги в прибрежной зоне, рядом с рекой на пирсе.
Земли, используемые гражданкой, относятся к землям сельскохозяйственного назначения, и должны использоваться исключительно под сельскохозяйственные угодья «пастбища». Тем не менее земельный участок использовался омичкой не по прямому назначению, вследствие этого в продлении аренды ей было отказано, а гражданка должна была вернуть участок в первоначальное состояние, что так и не произошло", — указано в официальном сообщении.
По итогам рассмотрения дела суд обязал женщину освободить земельный участок: демонтировать железобетонные плиты на площади 446 кв. м и снести металлическое ограждение.
Участок, о котором идет речь, как уже сообщал «СуперОмск», расположен вдоль реки Иртыш, по улице Карла Маркса в селе Красноярка. Напомним, в суде по поводу участка в том числе выступили местные жители, заявившие, что ранее пасли на указанном участке скот, но из-за забора это стало невозможным.
Омичку предупредили, что исполнить решение суда нужно в установленный законом срок, однако ИП, как отметили в управлении, этого не сделала, из-за чего ей был назначены штраф и исполнительский сбор.