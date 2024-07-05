Под Омском снесли бетонную дорогу на побережье Иртыша

Земли, используемые гражданкой, относятся к землям сельскохозяйственного назначения, и должны использоваться исключительно под сельскохозяйственные угодья «пастбища». Тем не менее земельный участок использовался омичкой не по прямому назначению, вследствие этого в продлении аренды ей было отказано, а гражданка должна была вернуть участок в первоначальное состояние, что так и не произошло", — указано в официальном сообщении.