Цены на хлеб в Омской области могут вырасти в ближайшее время

«Цены на хлеб могут подняться. Мука составляет все меньше от стоимости хлеба, основное — это коммунальные платежи, зарплата. Запасы хлеба невозможны. Так что возможно небольшое, не кардинальное, смещение стоимости в рамках инфляции. Если будет какая-то государственная поддержка, то цены на хлеб будут стабильными, вопрос в наличии господдержки», — цитирует Баринова «СуперОмск».