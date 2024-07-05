Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены на хлеб в Омской области могут вырасти в ближайшее время

Причиной для рост цен может стать рост зарплат и стоимости коммунальных услуг.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшее время Омской области могут вырасти цены на хлеб. Так считает президент Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области, гендиректор ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» Илья Баринов.

По мнению эксперта, цены на хлеб могут вырасти, но только в пределах инфляции. Роста цен можно избежать только благодаря господдержке.

«Цены на хлеб могут подняться. Мука составляет все меньше от стоимости хлеба, основное — это коммунальные платежи, зарплата. Запасы хлеба невозможны. Так что возможно небольшое, не кардинальное, смещение стоимости в рамках инфляции. Если будет какая-то государственная поддержка, то цены на хлеб будут стабильными, вопрос в наличии господдержки», — цитирует Баринова «СуперОмск».

Баринов считает, что рост зарплат и стоимости коммунальных услуг производители постепенно будут перекладывать на стоимость как хлеба, так и других продовольственных товаров.

Ранее мы писали, что на фоне ускорения годовой инфляции в Омской области подорожали молоко, масло, путевки в Турцию и обеды в ресторанах.