Цены на хлеб в Омской области могут вырасти в ближайшее время

В ближайшее время Омской области могут вырасти цены на хлеб. Так считает президент Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области, гендиректор ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» Илья Баринов.
По мнению эксперта, цены на хлеб могут вырасти, но только в пределах инфляции. Роста цен можно избежать только благодаря господдержке.
«Цены на хлеб могут подняться. Мука составляет все меньше от стоимости хлеба, основное — это коммунальные платежи, зарплата. Запасы хлеба невозможны. Так что возможно небольшое, не кардинальное, смещение стоимости в рамках инфляции. Если будет какая-то государственная поддержка, то цены на хлеб будут стабильными, вопрос в наличии господдержки», — цитирует Баринова «СуперОмск».
Баринов считает, что рост зарплат и стоимости коммунальных услуг производители постепенно будут перекладывать на стоимость как хлеба, так и других продовольственных товаров.
Ранее мы писали, что на фоне ускорения годовой инфляции в Омской области подорожали молоко, масло, путевки в Турцию и обеды в ресторанах.