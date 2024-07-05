В МЧС предупредили о вероятности подтопления островной части Хабаровска

Спасатели ГУ МЧС России по Хабаровскому краю продолжают нести дежурство в населенных пунктах Нанайского и Вяземского районов, где из берегов вышли реки Уссури и Анюй. За сутки в селе Забайкальское оказана помощь жителям шести частных домов, в Видном сотрудники МЧС обеспечивают работу лодочной переправы для перевозки жителей в магазин, в Арсеньево Нанайского района организован подвоз питьевой воды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На сегодняшний день все жилые дома полностью освободились от воды на территории региона, а также дорога в селе Верхняя Манома Нанайского района. В 11 населенных пунктах остаются подтопленными 146 приусадебных участков и 1 дачный дом в селе Забайкальское.
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Накануне спасатели МЧС побывали в островной части Хабаровска — островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Именно эта территория находится в зоне риска при высоком уровне воды в Амуре.
— Вчера приезжали спасатели МЧС. Говорят, что готовятся к уровню Амура +470 сантиметров в третей декаде июля. У нас дальнюю часть поселка начинает топить при уровне +450 сантиметров. У меня если +500, то подходит к огороду, еще 50 сантиметров — и вода уже в доме, — рассказала жительница поселка Уссурийский Светлана Бурова.
Однако, по данным Дальневосточного управления гидрометеослужбы, в ближайшие двое суток у Хабаровска подъема воды не ожидается. Уровень Амура составляет +372 сантиметра (в прошлом году 5 июля гидрологи зафиксировали отметку +70 сантиметров).