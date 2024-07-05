В МЧС предупредили о вероятности подтопления островной части Хабаровска

— Вчера приезжали спасатели МЧС. Говорят, что готовятся к уровню Амура +470 сантиметров в третей декаде июля. У нас дальнюю часть поселка начинает топить при уровне +450 сантиметров. У меня если +500, то подходит к огороду, еще 50 сантиметров — и вода уже в доме, — рассказала жительница поселка Уссурийский Светлана Бурова.