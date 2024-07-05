«Красная звезда» вошла в ТОП-3 спортивных сооружений России

В четверг, 4 июля, на выставке-форуме «Россия», которая проходит сейчас на ВДНХ, подвели итоги Третьего национального конкурса «Арена». Участники соревновались за звание образцового спортивного сооружения, и омская «Красная звезда» получила бронзовую медаль.
«Конкуренция была очень серьезной — в конкурсе участвовали почти 400 спортсооружений России, Беларуси, Азербайджана, Армении и Узбекистана. Поздравляю коллектив спортшколы “Красная звезда” с этой наградой», — подчеркнул министр спорта Иван Колесник.
Он отметил, что на этой площадке проводятся разные, как спортивные, так и молодёжные мероприятия разного уровня, вплоть до международного уровня. В дальнейшем минспорта планирует проводить ещё больше подобных интересных мероприятий, поэтому в планах — усовершенствование инфраструктуры «Красной звезды».
Мероприятия в Омске проходят не только на спортивных объектах; так, историк-краевед Кирилл Демьянов анонсировал сразу несколько экскурсий по Омску, которые пройдут в июле в рамках проекта Омскгид.