«Красная звезда» вошла в ТОП-3 спортивных сооружений России

Он отметил, что на этой площадке проводятся разные, как спортивные, так и молодёжные мероприятия разного уровня, вплоть до международного уровня. В дальнейшем минспорта планирует проводить ещё больше подобных интересных мероприятий, поэтому в планах — усовершенствование инфраструктуры «Красной звезды».