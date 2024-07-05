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Какие пляжи открыты в Бахчисарайском районе Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма выход к морю имеют два поселения, где туристам сегодня доступны 11 пляжей, еще два закрыты в связи с реконструкцией набережной. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова.

Источник: РИА "Новости"

По словам Пучковой, в Бахчисарайском районе Крыма, который больше славится своими сельхозпредприятиями, а также зеленым туризмом, есть два населенных пункта, которые имеют выход к морю. Это курортные поселки Угловое и Песчаное.

«Здесь у нас пляжный туризм. И если Угловое — это территория пляжа незначительная, и там только одна здравница, то Песчаное — это достаточно продолжительное побережье, и там много здравниц, в том числе и детских», — отметила Пучкова.

Все турбазы и отели в Песчаном, по словам главы администрации, сегодня открыты. Доступны и имеющиеся пляжи, кроме двух, которые попали в зону строительных работ.

«У нас идет реконструкция части набережной, и два муниципальных пляжа закрыты для посещения, потому что там идут восстановительные и реставрационные работы. Все остальные 11 пляжей готовы, принимают туристов».

сказала Пучкова


Глава района добавила, что на сегодняшний день «идет корректировка генерального плана Песчановского поселения, как и других», в рамках которой изменяется целевое назначение некоторых земель из сельскохозяйственного в рекреационное.

«Речь идет о землях малопригодных либо непригодных к ведению сельского хозяйства. Их переводят в зону рекреации для того, чтобы развивать нашу туристическую сферу», — уточнила Пучкова.

туризм и отдых