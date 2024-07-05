Какие пляжи открыты в Бахчисарайском районе Крыма

По словам Пучковой, в Бахчисарайском районе Крыма, который больше славится своими сельхозпредприятиями, а также зеленым туризмом, есть два населенных пункта, которые имеют выход к морю. Это курортные поселки Угловое и Песчаное.
«Здесь у нас пляжный туризм. И если Угловое — это территория пляжа незначительная, и там только одна здравница, то Песчаное — это достаточно продолжительное побережье, и там много здравниц, в том числе и детских», — отметила Пучкова.
Все турбазы и отели в Песчаном, по словам главы администрации, сегодня открыты. Доступны и имеющиеся пляжи, кроме двух, которые попали в зону строительных работ.
«У нас идет реконструкция части набережной, и два муниципальных пляжа закрыты для посещения, потому что там идут восстановительные и реставрационные работы. Все остальные 11 пляжей готовы, принимают туристов».
Глава района добавила, что на сегодняшний день «идет корректировка генерального плана Песчановского поселения, как и других», в рамках которой изменяется целевое назначение некоторых земель из сельскохозяйственного в рекреационное.
«Речь идет о землях малопригодных либо непригодных к ведению сельского хозяйства. Их переводят в зону рекреации для того, чтобы развивать нашу туристическую сферу», — уточнила Пучкова.