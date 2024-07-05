Часть домов осталась без света в микрорайоне Лесной Иркутска 5 июля

В микрорайоне Лесной Иркутска 5 июля в 10:10 часть домов на почти 30 улицах осталась без света. Что стало причиной аварии пока неизвестно. Энергетики обещают восстановить электроснабжение к 14:00. Об этом сообщили в тг-канале Свет 38.