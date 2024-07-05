Часть домов осталась без света в микрорайоне Лесной Иркутска 5 июля

В микрорайоне Лесной Иркутска 5 июля в 10:10 часть домов на почти 30 улицах осталась без света. Что стало причиной аварии пока неизвестно. Энергетики обещают восстановить электроснабжение к 14:00. Об этом сообщили в тг-канале Свет 38.
— Под отключение попала часть домов на улицах: Александровская, Большая Полянка, Верхняя, Весенняя, Высокая, Губернаторская, Дальняя, Зеленая, Лесная Полянка, Лыжная, Нагорная, Оптимистическая, Педагогическая, Лялин, Петровская, Правобережная, Багульник, Клубничный, Морозный, Неглинный, Плющихинский, Проходной, Сиреневый, Хлебный, Юрьевский, Просторная, Рождественская, Садовая, Славная, — поделились в тг-канале.
Бригада энергетиков выехала на место и уже занимается поиском и устранением причины отключения электроэнергии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске с 6 июля на месяц перекроют движение по спортивному переулку. Это связано с проводимыми ремонтными работами на автодороге.