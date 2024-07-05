Терапевт Чернышова рассказала, какие факторы влияют на развитие метеозависимости

На метеозависимость может влиять любое хроническое заболевание, снижение защитных сил и ресурсов организма. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
— Чем более здоров человек, тем меньше он подвержен влиянию изменений внешней среды. Это могут быть не только магнитные бури, но и атмосферное давление, ветер, температура воздуха. Также хорошая физическая форма и занятия спортом положительно влияют на людей и защищают их от метеозависимости. Им требуется меньше сил, чтобы подстроиться под погодные условия, — рассказала она.
Специалист отметила, что анемия и дефицит железа могут быть факторами, которые влияют на развитие метеозависимости.
— Любые дефициты полезных элементов, в том числе железа, могут провоцировать развитие метеозависимости. А хронические заболевания особенно в стадии обострения усиливают метеочувствительность, — сообщила терапевт.
Ранее Чернышова рассказала «ВМ», как избежать солнечного удара. По ее словам, необходимо сократить нахождение под прямыми солнечными лучами до минимума и стараться большую часть времени находиться в тени.