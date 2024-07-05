Терапевт Чернышова рассказала, какие факторы влияют на развитие метеозависимости

— Чем более здоров человек, тем меньше он подвержен влиянию изменений внешней среды. Это могут быть не только магнитные бури, но и атмосферное давление, ветер, температура воздуха. Также хорошая физическая форма и занятия спортом положительно влияют на людей и защищают их от метеозависимости. Им требуется меньше сил, чтобы подстроиться под погодные условия, — рассказала она.