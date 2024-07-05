Тройняшки появились на свет в Акмолинской области

К слову, по информации управления здравоохранения Акмолинской области, рождение тройняшек в регионе — явление довольно редкое. Последний раз тройня рождалась в 2022 году. За пять месяцев 2024 года в регионе на свет появилось 4 тысяч 449 детей. Из них 36 двойняшек, то есть 72 ребёнка.