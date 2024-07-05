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Тройняшки появились на свет в Акмолинской области

Первая тройня в этом году появилась на свет в Акмолинской области. 3 июля в перинатальном центре многопрофильной областной больницы родились один мальчик и две девочки, передает ИА El.kz со ссылкой на акимат региона.

Источник: Акимат Акмолинской области

Первый ребёнок — мальчик весом 2 килограмма 377 грамма, ростом 46 сантиметров, второй ребёнок девочка — весом 2 килограмма 43 грамма, ростом 44 сантиметра, третий ребёнок — девочка весом 2 килограмма 221 грамм, ростом 44 сантиметра.

Многодетная мама — Макпал Жунусова проживает в селе Гранитное Зерендинского района с мужем и тремя детьми. Теперь их семья стала больше ещё еще на троих малышей.

Врачи рассказали о состоянии мамы и малышей. На данный момент их состояние удовлетворительное. Все они находятся в палате пробуждения. Медицинским персоналом осуществляется помощь в уходе за новорожденными, и грудном вскармливании.

«Операция проведена в штатном режиме, с детками все хорошо, с мамой тоже все замечательно. Операция длилась 41 минуту, без каких-либо отклонений. Состояние матери удовлетворительное. Она находится в палате пробуждения после спинальной анестезии, чувствует себя замечательно, все параметры в норме».

отметила акушер-гинеколог перинатального центра многопрофильной областной больницы Ангелина Корнилова.

Врачи перинатального центра проведут все обследования и консультации, а также окажут всю необходимую помощь.

К слову, по информации управления здравоохранения Акмолинской области, рождение тройняшек в регионе — явление довольно редкое. Последний раз тройня рождалась в 2022 году. За пять месяцев 2024 года в регионе на свет появилось 4 тысяч 449 детей. Из них 36 двойняшек, то есть 72 ребёнка.