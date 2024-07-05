Тройняшки появились на свет в Акмолинской области

Первый ребёнок — мальчик весом 2 килограмма 377 грамма, ростом 46 сантиметров, второй ребёнок девочка — весом 2 килограмма 43 грамма, ростом 44 сантиметра, третий ребёнок — девочка весом 2 килограмма 221 грамм, ростом 44 сантиметра.
Многодетная мама — Макпал Жунусова проживает в селе Гранитное Зерендинского района с мужем и тремя детьми. Теперь их семья стала больше ещё еще на троих малышей.
Врачи рассказали о состоянии мамы и малышей. На данный момент их состояние удовлетворительное. Все они находятся в палате пробуждения. Медицинским персоналом осуществляется помощь в уходе за новорожденными, и грудном вскармливании.
«Операция проведена в штатном режиме, с детками все хорошо, с мамой тоже все замечательно. Операция длилась 41 минуту, без каких-либо отклонений. Состояние матери удовлетворительное. Она находится в палате пробуждения после спинальной анестезии, чувствует себя замечательно, все параметры в норме».
Врачи перинатального центра проведут все обследования и консультации, а также окажут всю необходимую помощь.
К слову, по информации управления здравоохранения Акмолинской области, рождение тройняшек в регионе — явление довольно редкое. Последний раз тройня рождалась в 2022 году. За пять месяцев 2024 года в регионе на свет появилось 4 тысяч 449 детей. Из них 36 двойняшек, то есть 72 ребёнка.