Красноярцев позвали на гонки экипажей ДПС

Завтра, 6 июля, под Красноярском на трассе «Красное кольцо» пройдет открытое первенство по кольцевым автогонкам среди экипажей ДПС Сибирского федерального округа. Как рассказали краевые дорожные полицейские, соревнование приурочено ко дню образования Госавтоинспекции МВД России.
— Среди зрителей разыграем много крутых призов от партнеров мероприятия, также гостей ждут показательные выступления подразделений полиции, каша от военно-полевой кухни, развлекательные тематические площадки для взрослых и детей, — добавили в ГИБДД.
Участники соревнования продемонстрируют навыки экстремального управления служебным автомобилем. Посмотреть на гонки экипажей могут все желающие — вход на мероприятие свободный.
Развлекательные площадки откроются в 09:00, а начало заездов — в 10:00.