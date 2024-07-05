Генпрокуратура хочет конфисковать активы полковника ЦА СК Александра Киреева

В 2016 году он приобрел квартиру на Большой Набережной улице Москвы за 17,6 млн рублей. В 2017 году купил две квартиры в элитном ЖК «Династия» на Хорошевском шоссе за 26,2 млн и 19,2 млн рублей. В 2022 году стал владельцем апартаментов в ЖК «Хорошевский» за 32,6 млн рублей. Также он приобрел четыре машиноместа, потратив на них 8,2 млн рублей. В 2021 году часть объектов Киреев продал.