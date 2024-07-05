В Краснокамске построят храм в честь Андроника Глинского

Преподобный Андроник Глинский (Лукаш) родился в 1889 году. В 1929 году он был пострижен в великую схиму в честь преподобного Андроника Московского, ученика св. Сергия Радонежского, первого игумена Спасо-Андрониковского монастыря. В 1930-е годы Андроник провел год в Краснокамске, ища для себя пристанище в период гонений, живя в бараке в поселке Нефтяников и работая чернорабочим при коммунальном отделе нефтепромысла. Скончался Андроник Глинский в 1974 году, в 2017-м был прославлен в лике святых.