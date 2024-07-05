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В Краснокамске построят храм в честь Андроника Глинского

26 июня в Краснокамске по благословению главы Пермской митрополии Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, состоялось освящение поклонного креста на месте будущего храма во имя преподобного Андроника (Лукаша), старца Глинского.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщается на сайте Пермской митрополии Русской православной церкви (РПЦ).

Освящение креста совершил и. о. благочинного Закамского церковного округа Пермской епархии священник Георгий Воробьев. К месту установки креста собралось около 70 человек.

Преподобный Андроник Глинский (Лукаш) родился в 1889 году. В 1929 году он был пострижен в великую схиму в честь преподобного Андроника Московского, ученика св. Сергия Радонежского, первого игумена Спасо-Андрониковского монастыря. В 1930-е годы Андроник провел год в Краснокамске, ища для себя пристанище в период гонений, живя в бараке в поселке Нефтяников и работая чернорабочим при коммунальном отделе нефтепромысла. Скончался Андроник Глинский в 1974 году, в 2017-м был прославлен в лике святых.

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