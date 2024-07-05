В Красноярском крае из больницы выписали девочку, на которую напала мать

В Красноярском крае девочку, на которую напала мать-убийца, выписали из больницы. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
Как сообщили в СК, 8-летнюю девочку из Курагино, на которую напала собственная мать, убившая её младшую сестру, выписали из больницы. На данный момент она находится с папой и сестрой.
В СК добавили, что семья проживает у родственников мужчины. Домой возвращаться не хотят. Девочкам оказывают психологическую помощь.
Напомним, что трагедия произошла в конце июня в Курагино Красноярского края. Пьяная мать троих детей, заподозрив мужа в измене, решила отомстить ему, убив дочерей. Она расправилась с младшей, ранила старшую, а средняя успела убежать. Женщину задержали и отправили под стражу.