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В Красноярском крае из больницы выписали девочку, на которую напала мать

Мать-убийца расправилась с младшей дочерью в Курагино и чуть не причинила гибель старшей, заподозрив мужа в измене.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярском крае девочку, на которую напала мать-убийца, выписали из больницы. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Как сообщили в СК, 8-летнюю девочку из Курагино, на которую напала собственная мать, убившая её младшую сестру, выписали из больницы. На данный момент она находится с папой и сестрой.

В СК добавили, что семья проживает у родственников мужчины. Домой возвращаться не хотят. Девочкам оказывают психологическую помощь.

Напомним, что трагедия произошла в конце июня в Курагино Красноярского края. Пьяная мать троих детей, заподозрив мужа в измене, решила отомстить ему, убив дочерей. Она расправилась с младшей, ранила старшую, а средняя успела убежать. Женщину задержали и отправили под стражу.

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