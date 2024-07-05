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С приходом выходных район Омской области останется без газа

В пятницу, 5 июля 2024 года, Администрация Черлакского района Омской области предупредила местных жителей о грядущем отключении газа.

Источник: Reuters

«В соответствии с уведомлением ООО “Газпром межрегионгаз Омск”, в связи с проведением ремонтно-профилактических и наладочно-проверочных работ на ГРС Речная, планируется: 06 июля 2024 года с 10 до 18 часов прекращение подачи газа потребителям», — указана причина в официальной публикации.

Вместе с тем уточняется, что в дальнейшем на протяжении нескольких дней, с 9 по 13 июля 2024 года, подачу газа жителям Черлакского района планируется сократить. До какой степени — не уточняется.

Напомним, в июне 2024 года в связи с ремонтными работами временные перебои с газом анонсировались на территории Омского, Любинского и Исилькульского районов и нескольких округов города Омска.