В Перми 5 июля синоптики прогнозируют суточный рекорд температуры воздуха

Минувший день, 4 июля, в Пермском крае не принес рекордных показателей. Тем не менее, почти на всех метеостанциях региона отметили максимальную температуру воздуха выше +30 градусов. Самым жарким день стал в Кочево, где зафиксировали +32,8 градусов. Он сопровождался дождями — выпало 13 мм осадков.