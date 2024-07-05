В Перми 5 июля синоптики прогнозируют суточный рекорд температуры воздуха

В Перми 5 июля синоптики ГИС центра ПГНИУ прогнозируют превышение суточного рекорда температуры воздуха 35-летней давности. В 1989 году столбик термометра поднялся до рекордной отметки +32,7 градусов. Сегодня днем ожидают +33 градуса.
«Ощущаемая температура воздуха по-прежнему будет выше фактической из-за высокой влажности», — подчеркнули синоптики.
Минувший день, 4 июля, в Пермском крае не принес рекордных показателей. Тем не менее, почти на всех метеостанциях региона отметили максимальную температуру воздуха выше +30 градусов. Самым жарким день стал в Кочево, где зафиксировали +32,8 градусов. Он сопровождался дождями — выпало 13 мм осадков.
В Перми максимальная температура воздуха составила +32,2, что стало третьим значением за летний период 2024 года. Жарче было только 14 июня (+33 градуса) и 12 июня (+32,7 градусов). Среднесуточная температура составила +26,2 градуса — это на 8 градусов выше нормы.