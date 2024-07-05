В Омске пройдёт пенная вечеринка и шоу мыльных пузырей

В субботу, 6 июля, в парке «Вокруг света» откроется семейный музыкальный фестиваль «Вокруг семьи». В рамках фестиваля в течение всего лета в парке будут проводить бесплатные концерты популярные исполнители. Откроет фестиваль Люся Чеботина. Она выйдет на сцену парка в 20:00.
А перед концертом в парке пройдёт развлекательная программа для всей семьи. Омичей ждёт пенная вечеринка с шоу мыльных пузырей. Мероприятие начнётся в 17:00 и продлится в течение часа.
Отметим, что все мероприятия реализуются при грантовой поддержке в рамках проекта «Семейный музыкальный фестиваль “Лето “Вокруг света”. В рамках фестиваля концерты других певцов пройдут в парке 19 июля, 3, 17, 31 августа и 2 сентября. Запланированы выступления RASA, GAYAZOV$ BROTHER$, Анны Семенович, Nilettо и Миланы Хаметовой.