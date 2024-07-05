В Омске пройдёт пенная вечеринка и шоу мыльных пузырей

В субботу, 6 июля, в парке «Вокруг света» откроется семейный музыкальный фестиваль «Вокруг семьи». В рамках фестиваля в течение всего лета в парке будут проводить бесплатные концерты популярные исполнители. Откроет фестиваль Люся Чеботина. Она выйдет на сцену парка в 20:00.