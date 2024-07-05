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Топ-5 новостей в Молдове на 5 июля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 5 июля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

1. Офис частной авиакомпании в аэропорту «Звартноц» в Ереване превращается в фильтрационный центр по отсеву неугодных пассажиров: Почему евроинтеграция в Молдове — это обязательно карательные меры.

2. Сколько получат молдавские переписчики за каждую анкету: «На нас кричали, кидали в лицо кредитки, а еще мы боимся, что власти нас обманут и не заплатят за работу, наоборот, даже оштрафуют».

3. Свежим воздухом дышали недолго: На Молдову опять надвигается немыслимая жара — сочувствуем тем, у кого нет кондиционеров.

4. Страшная трагедия в Молдове: Полуторагодовалого малыша случайно переехала машина — ребёнок погиб на месте.

5. Вместо заработка — казенный дом: В Италии в тюрьму отправили гражданку Молдовы, избивавшую пожилую подопечную.