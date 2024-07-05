Топ-5 новостей в Молдове на 5 июля

1. Офис частной авиакомпании в аэропорту «Звартноц» в Ереване превращается в фильтрационный центр по отсеву неугодных пассажиров: Почему евроинтеграция в Молдове — это обязательно карательные меры.
2. Сколько получат молдавские переписчики за каждую анкету: «На нас кричали, кидали в лицо кредитки, а еще мы боимся, что власти нас обманут и не заплатят за работу, наоборот, даже оштрафуют».
3. Свежим воздухом дышали недолго: На Молдову опять надвигается немыслимая жара — сочувствуем тем, у кого нет кондиционеров.
4. Страшная трагедия в Молдове: Полуторагодовалого малыша случайно переехала машина — ребёнок погиб на месте.
5. Вместо заработка — казенный дом: В Италии в тюрьму отправили гражданку Молдовы, избивавшую пожилую подопечную.