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В Омске за лето обновят памятник Карбышеву

На ремонт выделили более 800 тысяч рублей.

Источник: Om1.ru

В середине уходящей недели, 3 июля, департамент культуры омской мэрии объявил торги за право отремонтировать памятник Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву. Монумент находится неподалёку от здания Омского Горсовета, на пересечении Думской и Пушкина, в сквере, также носящем имя знаменитого генерала.

Согласно документам торгов, размещённым на портале Госзакупок, стартовая цена контракта — 840 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик должен будет обновить облицовку, состоящую из гранитных плит, заменить бортовые камни по периметру памятника и обеспечить его гидроизоляцию.

Выполнить работы необходимо за два месяца после подписания контракта, то есть в сентябре они, вероятно, точно будут закончены.

Напомним, что Дмитрий Карбышев, генерал-лейтенант инженерных войск и участник Великой Отечественной, родился в Омске. Военную науку он постигал в Омском кадетском корпусе, на стене которого есть его мемориальная табличка.

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