В Омске за лето обновят памятник Карбышеву

Согласно документам торгов, размещённым на портале Госзакупок, стартовая цена контракта — 840 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик должен будет обновить облицовку, состоящую из гранитных плит, заменить бортовые камни по периметру памятника и обеспечить его гидроизоляцию.