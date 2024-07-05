В Омске за лето обновят памятник Карбышеву

В середине уходящей недели, 3 июля, департамент культуры омской мэрии объявил торги за право отремонтировать памятник Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву. Монумент находится неподалёку от здания Омского Горсовета, на пересечении Думской и Пушкина, в сквере, также носящем имя знаменитого генерала.
Согласно документам торгов, размещённым на портале Госзакупок, стартовая цена контракта — 840 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик должен будет обновить облицовку, состоящую из гранитных плит, заменить бортовые камни по периметру памятника и обеспечить его гидроизоляцию.
Напомним, что Дмитрий Карбышев, генерал-лейтенант инженерных войск и участник Великой Отечественной, родился в Омске. Военную науку он постигал в Омском кадетском корпусе, на стене которого есть его мемориальная табличка.