Дело генерала Цокова о мошенничестве прекратили из-за его гибели на СВО

Адвокат экс-командующего Сергей Буйновский ранее подал заявление в Следственный комитет России о возбуждении уголовного дела о госизмене против неустановленных лиц из-за обнародованных секретных документов. Это связано с тем, что на Украине в отношении Попова возбуждено дело, а сам он объявлен в международный розыск.