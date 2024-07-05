Мэрия увеличит число «умных» остановок в Екатеринбурге

Модули станут долговечнее в сравнении с предшественниками. В случае, если стеклянные сегменты разобьют, их можно будет заменить, не разбирая всей конструкции. На фронтальных фризах цветами обозначат виды транспорта, проходящего мимо этой остановки. Зеленым отметят автобусы, синим — троллейбусы, оранжевым — трамваи. Также комплексы будут снабжены видеокамерами и табло с актуальным временем движения общественного транспорта.