Мэрия увеличит число «умных» остановок в Екатеринбурге

Об этом в своем telegram-канале написал глава города Алексей Орлов.
По его словам, до конца текущего года планируется установить 52 остановочных комплекса. Пока конструкции монтируют на самых оживленных улицах города.
На текущий момент рабочие собрали каркасы на большинстве объектов. На 20 остановках завершена отделка. Новые остановки станут в полтора раза больше старых и будут иметь антивандальное покрытие. Некоторые из них оборудуют видеокамерами и информационными табло.
Модули станут долговечнее в сравнении с предшественниками. В случае, если стеклянные сегменты разобьют, их можно будет заменить, не разбирая всей конструкции. На фронтальных фризах цветами обозначат виды транспорта, проходящего мимо этой остановки. Зеленым отметят автобусы, синим — троллейбусы, оранжевым — трамваи. Также комплексы будут снабжены видеокамерами и табло с актуальным временем движения общественного транспорта.