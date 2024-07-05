В Перми городскую поликлинику № 7 оштрафовали на 100 тысяч рублей

Прокурорская проверка установила, что главный врач поликлиники своим приказом не закрепил допуск сотрудников, ответственных за документационный оборот, связанный с движением и учетом наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, у них не было медицинских справок об отсутствии заболеваний.