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В Перми городскую поликлинику № 7 оштрафовали на 100 тысяч рублей

Главный врач не закрепил приказом ответственных за учет наркотических средств и психотропных веществ.

Источник: Комсомольская правда

В Перми нашли нарушения в работе ГБУЗ «Городская поликлиника № 7». Прокуратура Мотовилихинского района возбудила дело об административном правонарушении правил оборота наркотических средств и психотропных веществ. Суд назначил поликлинике штраф 100 тыс. руб.

Прокурорская проверка установила, что главный врач поликлиники своим приказом не закрепил допуск сотрудников, ответственных за документационный оборот, связанный с движением и учетом наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, у них не было медицинских справок об отсутствии заболеваний.

Прокуратура также выявила факт привлечения одного из медиков к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами без обязательного заключения краевого Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД.

Постановлением Мотовилихинского районного суда поликлинику № 7 признали виновной в нарушении законодательства и назначили штраф 100 тыс. руб. В прокуратуре Пермского края дополнили, судебный акт в законную силу не вступил.

медицина