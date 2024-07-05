В Перми городскую поликлинику № 7 оштрафовали на 100 тысяч рублей

В Перми нашли нарушения в работе ГБУЗ «Городская поликлиника № 7». Прокуратура Мотовилихинского района возбудила дело об административном правонарушении правил оборота наркотических средств и психотропных веществ. Суд назначил поликлинике штраф 100 тыс. руб.
Прокурорская проверка установила, что главный врач поликлиники своим приказом не закрепил допуск сотрудников, ответственных за документационный оборот, связанный с движением и учетом наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, у них не было медицинских справок об отсутствии заболеваний.
Прокуратура также выявила факт привлечения одного из медиков к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами без обязательного заключения краевого Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД.
Постановлением Мотовилихинского районного суда поликлинику № 7 признали виновной в нарушении законодательства и назначили штраф 100 тыс. руб. В прокуратуре Пермского края дополнили, судебный акт в законную силу не вступил.