В 22 вузах Иркутской области стартовали приемные кампании

Прием документов на зачисление стартовал в 22 учебных заведениях Иркутской области. В 2024 году на бюджетные места планируют набрать около девяти тысяч студентов. Больше всего бюджетников ждут в Иркутском национальном исследовательском техникуме, для них выделено 2,5 тысячи мест. Об этом сообщает «Байкал24» со ссылкой на пресс-службу правительства.