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В 22 вузах Иркутской области стартовали приемные кампании

Девять тысяч студентов планируют поступать на бюджет в вузы Приангарья.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Прием документов на зачисление стартовал в 22 учебных заведениях Иркутской области. В 2024 году на бюджетные места планируют набрать около девяти тысяч студентов. Больше всего бюджетников ждут в Иркутском национальном исследовательском техникуме, для них выделено 2,5 тысячи мест. Об этом сообщает «Байкал24» со ссылкой на пресс-службу правительства.

— Потенциал иркутских вузов — один из ключевых факторов, определяющих экономическое будущее региона. Это не просто центры образования, но и ресурс подготовки кадров для промышленных предприятий области, социальной сферы, других отраслей экономики. Мы вместе участвуем в проектах, которые способствуют росту конкурентоспособности Иркутской области, — отметил губернатор региона Игорь Кобзев.

Более двух тысяч бюджетных мест выделили в ИГУ, следом идет ИГУ путей сообщения, медуниверситет и БГУ.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в правительстве Приангарья обсудили вопросы строительства нового спортобъекта. Крытый футбольный стадион планируют расположить у развязки Академического моста.

образование