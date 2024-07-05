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Парад Семьи пройдет в Самаре 8 июля

Жителей Самары пригласили поучаствовать в празднике в Кирилло-Мефодиевском соборе.

Источник: Самарская Митрополия

В Самаре местных жителей приглашают стать участниками Парада Семьи. Мероприятие состоится 8 июля, сообщает Самарская Митрополия.

Организаторами мероприятия выступают: общероссийское общественное «Движение “Семья”, общенациональная программа “В кругу семьи”, Русская община, Союз православных женщин, РОО “Объединение многодетных семей Самарской области” и Всемирный народный собор. В День семьи, любви и верности самарцы смогут посетить Молебен святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским и Крестный ход.

Кроме того, в 19:00 состоится праздничный концерт. Участников ждут угощения, русские народные забавы, мастер-классы и игры для детей.

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