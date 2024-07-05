Парад Семьи пройдет в Самаре 8 июля

Организаторами мероприятия выступают: общероссийское общественное «Движение “Семья”, общенациональная программа “В кругу семьи”, Русская община, Союз православных женщин, РОО “Объединение многодетных семей Самарской области” и Всемирный народный собор. В День семьи, любви и верности самарцы смогут посетить Молебен святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским и Крестный ход.