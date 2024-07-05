После проверки прокуратуры в Кемерове отремонтировали отделение хирургии

После вмешательства прокуратуры в Кировском районе Кемерова отремонтировали хирургическое отделение больницы. Проверка показала нарушения закона.
«Имеются многочисленные дефекты отделки стен и напольного покрытия: в коридоре отлетевшая штукатурка, следы протечек, в процедурном кабинете, палатах, санузлах для пациентов частично отсутствует плитка, имеются дефекты линолеума в палатах и коридоре, что не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства», — пишут правоохранители.
После того, как главврачу внесли представление, в отделении провели ремонт.