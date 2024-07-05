Свердловская область отдохнет от жары благодаря грядущим дождям

В Свердловской области 5 июля дневная температура поднимется до +30..+35 градусов и до +27..+29 градусов на севере региона. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Есть десятипроцентная вероятность грозы. Скорость ветра будет от двух до семи метров в секунду с порывами до десяти метров в секунду. Днем температура поднимется до +31..+33 градусов по Цельсию.