Tele2 модернизировала сеть на транспортных узлах по всей России

На фоне активного туристического трафика на Дальний Восток Tele2 модернизировала сеть на крупных транспортных объектах макрорегиона, в том числе в аэропорту Елизово. Оператор улучшил связь на автодороге, соединяющей Елизово и Петропавловск-Камчатский, и сделал покрытие бесшовным. В прошлом году инженеры запустили сеть LTE в новом терминале аэропорта Южно-Сахалинска, что обеспечило стабильную связь на территории воздушной гавани. Также Tele2 провела в городе рефарминг диапазона 2100 МГц под LTE на базовых станциях в районе ж/д вокзала — это позволило увеличить скорость мобильного интернета и повысить надежность связи. Технические работы не миновали и морские хабы: технические специалисты обновили оборудование в торговом порту Магадана, в результате чего выросла скорость мобильного интернета.