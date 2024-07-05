Последний день рабочей недели может испортить только отсутствие света в доме: В Кишинёве без электричества останутся сотни горожан

Поставщик электроэнергии Premier Energy Distribution сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в пятницу, 5-го июля 2024.
Сектор Ботаника:
— ул. Буребиста, 80−82, 93 — с 08:50 до 17:00.
Сектор Центр:
— ул. П. Боцу, 9 — с 09:30 до 13:30.
Сектор Чеканы:
— ул. М. Садовяну, 40, 40/1, 40/2, 42, 42/6, Н. Милеску-Спэтару 36, 75 — с 09:30 до 13:15;
— ул. М. Садовяну, 9, 15, 19, 19A, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 22−24, 23, 23/2, 23/4, 23/5, 25, 25/1, 25/4, 25/5, 37−55, 9999 — с 10:00 до 17:00.
Сектор Рышкановка:
— ул. Албишоара, 76/1 — с 09:00 до 15:00.