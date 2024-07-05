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В мэрии Уфы объяснили, почему спилили ели перед зданием администрации

В мэрии Уфы объяснили, почему спилили ели перед зданием администрации.

Источник: РИА "Новости"

Жителей Уфы возмутила ситуация с елями перед зданием городской администрации. По словам очевидцев, их «ликвидировали» — спилили ночью 5 июля, остались одни пеньки.

«Башинформу» в пресс-службе мэрии города прокомментировали, почему убрали деревья.

«Перед администрацией Уфы были сухостойные аварийные деревья, которые уже давно потеряли свой внешний вид. Взамен будут высажены столько же — 14 сербских елей. Кроме этого, в рамках озеленения появятся 54 гортензий, 885 спирей “Грейфшайм”, 885 спирей березолистных, также будет уложен рулонный газон с системой автополива».

пояснили в администрации Уфы.