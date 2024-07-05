В мэрии Уфы объяснили, почему спилили ели перед зданием администрации.

«Перед администрацией Уфы были сухостойные аварийные деревья, которые уже давно потеряли свой внешний вид. Взамен будут высажены столько же — 14 сербских елей. Кроме этого, в рамках озеленения появятся 54 гортензий, 885 спирей “Грейфшайм”, 885 спирей березолистных, также будет уложен рулонный газон с системой автополива».