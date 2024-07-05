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На Крымском мосту растет очередь желающих въехать на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости Крым. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани утром в пятницу начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«К 8:00 в очереди со стороны Тамани находится 49 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.

Ночью в 0:44 движение по мосту было перекрыто, оно восстановилось в 01:10. Движение автомашин по мостовому переходу до утра осуществлялось в штатном режиме.

4 июля во второй половине дня после временной остановки движения на Крымском мосту собралась очередь из двухсот автомобилей со стороны Керчи.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.