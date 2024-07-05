Движение временно ограничат на одном из перекрестков Алматы

По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», с 20:00 5 июля до 23:00 8 июля в Жетысуском районе города будет в обе стороны закрыто движение для автотранспорта в микрорайоне Айнабулак на пересечении улиц Жумабаева и Макатаева.