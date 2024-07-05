«Должны быть благодарны России»: Пригожин резко высказался о Галкине* и Пугачевой

«Они пользовались всеми благами. Максим Галкин открывал двери в кабинеты министров, поверьте мне. Никому и не снилось! К Алле Борисовне приходили все на поклон. К ней ходили великие политики большого размера. Она была национальным лидером, если говорить объективно», — сказал продюсер в интервью Александру Добровинскому. Оно размещено на его youtube-канале.