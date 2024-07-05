Неожиданно названы вредные свойства кукурузы

Кукурузу любят все без исключения, и дети, и взрослые. Однако оказалось, что употребление кукурузы может быть вредно при диабете. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Центра новых медицинских технологий Евгения Шрайнер, сообщает Zakon.kz.