Неожиданно названы вредные свойства кукурузы

Специалист подчеркивает, что при наличии сахарного диабета стоит ограничивать употребление крахмалистых углеводов. Кукуруза как раз в числе таких продуктов.
Кроме того, как отмечено в публикации РБК Life, грубая клетчатка, содержащаяся в зернах, способна раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.
«Поэтому плоды этого растения относительно противопоказаны людям с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно со склонностью к диарее».
В остальном же кукуруза — источник многих полезных веществ: калия, магния, фосфора, витамина группы B и других микроэлементов.
Регулярное потребление кукурузы может уменьшить риск инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. В общем, это приводит к улучшению здоровья человека и укреплению иммунной системы.
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