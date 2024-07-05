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Неожиданно названы вредные свойства кукурузы

Кукурузу любят все без исключения, и дети, и взрослые. Однако оказалось, что употребление кукурузы может быть вредно при диабете. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Центра новых медицинских технологий Евгения Шрайнер, сообщает Zakon.kz.

Источник: pxhere

Специалист подчеркивает, что при наличии сахарного диабета стоит ограничивать употребление крахмалистых углеводов. Кукуруза как раз в числе таких продуктов.

Кроме того, как отмечено в публикации РБК Life, грубая клетчатка, содержащаяся в зернах, способна раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

«Поэтому плоды этого растения относительно противопоказаны людям с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно со склонностью к диарее».

Евгения Шрайнер

В остальном же кукуруза — источник многих полезных веществ: калия, магния, фосфора, витамина группы B и других микроэлементов.

Регулярное потребление кукурузы может уменьшить риск инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. В общем, это приводит к улучшению здоровья человека и укреплению иммунной системы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.