По-летнему теплая погода ожидается во Владивостоке — даты

Прогноз погоды на следующую рабочую неделю озвучили синоптики Примгидромета, сообщает ИА PrimaMedia.
Так, по данным метеорологов, в понедельник, 8 июля, под влиянием поля пониженного атмосферного давления в Приморском крае ожидается неустойчивая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Минимальная температура +12…+20 °С, максимальная +23…+29 °С, на восточном побережье +17…+22 °С.
Во вторник, 9 июля, атмосферное давление будет расти, с севера вторгнется гребень антициклона, погода наладится. Осадков не ожидается, в континентальных районах температурный фон понизится на 1−3 градуса.
В среду, 10 июля, Приморский край окажется под влиянием гребня тихоокеанского антициклона, осадков не предвидится. Ночная температура +9…+16 °С, на южном побережье +17…+21 °С. Днем столбики термометров поднимутся от +24 °С на севере до +30 °С на юге.
Во Владивостоке в начале следующей недели установится спокойная и по-летнему теплая погода. В ночные и утренние часы температура +17…+21 °С, во второй половине дня +25…+30 °С. Осадков не ожидается.