Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По-летнему теплая погода ожидается во Владивостоке — даты

Прогноз на следующую неделю дали синоптики Приморья.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: PrimaMedia.ru

Прогноз погоды на следующую рабочую неделю озвучили синоптики Примгидромета, сообщает ИА PrimaMedia.

Так, по данным метеорологов, в понедельник, 8 июля, под влиянием поля пониженного атмосферного давления в Приморском крае ожидается неустойчивая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Минимальная температура +12…+20 °С, максимальная +23…+29 °С, на восточном побережье +17…+22 °С.

Во вторник, 9 июля, атмосферное давление будет расти, с севера вторгнется гребень антициклона, погода наладится. Осадков не ожидается, в континентальных районах температурный фон понизится на 1−3 градуса.

В среду, 10 июля, Приморский край окажется под влиянием гребня тихоокеанского антициклона, осадков не предвидится. Ночная температура +9…+16 °С, на южном побережье +17…+21 °С. Днем столбики термометров поднимутся от +24 °С на севере до +30 °С на юге.

Во Владивостоке в начале следующей недели установится спокойная и по-летнему теплая погода. В ночные и утренние часы температура +17…+21 °С, во второй половине дня +25…+30 °С. Осадков не ожидается.