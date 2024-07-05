По-летнему теплая погода ожидается во Владивостоке — даты

В среду, 10 июля, Приморский край окажется под влиянием гребня тихоокеанского антициклона, осадков не предвидится. Ночная температура +9…+16 °С, на южном побережье +17…+21 °С. Днем столбики термометров поднимутся от +24 °С на севере до +30 °С на юге.