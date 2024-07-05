Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут

Автобусы будут отправляться от автовокзала крымской столицы ежедневно.
«Они будут ходить на регулярной основе. Отправление из Симферополя ежедневно в 7:30, из Новой Каховки — в 15:10», — сообщил глава минтранса РК Николай Лукашенко.
В пути пассажиры проведут порядка пяти часов. Протяженность маршрута составляет около 258 километров. Остановки запланированы в Красноперекопске, Армянске и Чаплынке.
По словам жителей Каховки, этот маршрут очень нужен и будет востребован в дальнейшем.
«Я сам родом с Новой Каховки, он нам нужен позарез, потому что самая короткая дистанция — через Чаплынку», — рассказал водитель автобуса Петр Николаевич.
Он отметил, что перевозчики в Каховке берут гораздо больше денег за билет до Симферополя, а тут цена «обворожительная» — до 1700 рублей.
Министр транспорта Крыма добавил, что сейчас местные власти изучают пассажиропоток, чтобы разработать подобные маршруты на новые территории. С начала года между Крымом и новыми регионами он превысил отметку в 118 тысяч человек.